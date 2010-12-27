На Храповицком мосту завершился капитальный ремонт

Храповицкий мост стал желтого цвета и обновился.

В Адмиралтейском районе завершился ремонт Храповицкого моста. Рабочие занимались капитальным восстановлением переправы. В течение года они меняли блоки, балки, плиты пролетного строения, тротуарных консолей, а также установили металлический барьер и перильное ограждение.

Специалисты отмечают, что также оборудовали конструкцию гидроизоляционной системой и антикоррозийной защитой. К мосту подвели специальный "мягкий въезд", который смонтирован при помощи укладки железобетонных консолей и переходных плит.

Еще одним нововведением стало изменение цвета моста. Теперь он оправдывает свое первоначальное название: "Желтый".

Фото: Piter.tv