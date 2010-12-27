На Гражданке маршрутка снесла светофор

Водителя подозревают в употреблении насвая.

Поздно вечером на перекрестке между Гражданским проспектом и Просвещения водитель маршрутного такси попал в аварию. Мужчина столкнулся со светофором на дороге. Как отмечают очевидцы, транспортное средство двигалось по маршруту 199. Удар произошел на полной скорости.

Все произошло на моих глазах. Стояли через ряд от автобуса, он рванул с места на зеленый прямо на тротуар, снес светофор и ограждение, все это оказалось под автобусом, он так еще проехал несколько метров. Женщина в миллиметрах была от него, ее не задело.. У нее реально второй день рождения рассказывает свидетельница

По сведениям от очевидцев, водитель употреблял в салоне машины запрещенное вещество - насвай. Именно это обстоятельство и могло послужить опасной ситуации на проезжей части. У представителей полиции нет подтверждения данной истории.

На месте работали медики скорой помощи и инспекция ДПС. Пострадавших и погибших нет.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб