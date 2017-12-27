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На Героев неизвестные обкидывают прохожих битым стеклом и коробками
Сегодня, 15:23
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nadiputintseva
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На Героев неизвестные обкидывают прохожих битым стеклом и коробками

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На головы людей падают не шарики с водой, а самодельные снаряды из стекла и коробок.

 Жители дома 25 на проспекте Героев ходят под окнами дома с опаской, так как участились случаи падения травмаопасных предметов.

Очевидцы рассказали, что неизвестные сбрасывают с верхних этажей разного рода мусор. На землю приземляются бутылки, коробки, окурки и многое другое. Усугубляет все и тот факт, что рядом находится детский сад.

Один из проживающих злополучного дома ЖК Огни Залива сообщил, что 13 января ждал свою жену в машине, и неожиданно взорвалось в дребезги  стекло заднего вида. Как оказалось, на машину упала коробка молока, внутри которой было битое стекло.

Хлопок был такой силы, что я подумал, начался обстрел. Если бы прилетело в голову, убило бы сразу. А ведь там дети, собачники и просто пешеходы.

Виктор Лебедев, пострадавший 

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

 

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Теги: новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб Происшествия

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