На Героев неизвестные обкидывают прохожих битым стеклом и коробками

На головы людей падают не шарики с водой, а самодельные снаряды из стекла и коробок.

Жители дома 25 на проспекте Героев ходят под окнами дома с опаской, так как участились случаи падения травмаопасных предметов.

Очевидцы рассказали, что неизвестные сбрасывают с верхних этажей разного рода мусор. На землю приземляются бутылки, коробки, окурки и многое другое. Усугубляет все и тот факт, что рядом находится детский сад.

Один из проживающих злополучного дома ЖК Огни Залива сообщил, что 13 января ждал свою жену в машине, и неожиданно взорвалось в дребезги стекло заднего вида. Как оказалось, на машину упала коробка молока, внутри которой было битое стекло.

Хлопок был такой силы, что я подумал, начался обстрел. Если бы прилетело в голову, убило бы сразу. А ведь там дети, собачники и просто пешеходы. Виктор Лебедев, пострадавший

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург