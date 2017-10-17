Днем 17 октября в Красносельском районе Петербурга столкнулись троллейбус и иномарка. Об этом сообщает "Водитель Петербурга".
По данным издания, автомобиль не пропустил общественный транспорт на пересечении проспекта Героев с Ленинским проспектом. В результате столкновения иномарка получила серьезные повреждения задней части.
На месте работала реанимация.
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На проспекте Героев иномарка не пропустила троллейбус и лишилась задней части
Днем 17 октября в Красносельском районе Петербурга произошло ДТП с участием троллейбуса и иномарки. У иномарки сильные повреждения задней части. Об этом сообщает "Водитель Петербурга".
Днем 17 октября в Красносельском районе Петербурга столкнулись троллейбус и иномарка. Об этом сообщает "Водитель Петербурга".