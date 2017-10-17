На проспекте Героев иномарка не пропустила троллейбус и лишилась задней части

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Днем 17 октября в Красносельском районе Петербурга произошло ДТП с участием троллейбуса и иномарки. У иномарки сильные повреждения задней части. Об этом сообщает "Водитель Петербурга".