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На проспекте Героев иномарка не пропустила троллейбус и лишилась задней части

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Днем 17 октября в Красносельском районе Петербурга произошло ДТП с участием троллейбуса и иномарки. У иномарки сильные повреждения задней части. Об этом сообщает "Водитель Петербурга".

Днем 17 октября в Красносельском районе Петербурга столкнулись троллейбус и иномарка. Об этом сообщает "Водитель Петербурга".

По данным издания, автомобиль не пропустил общественный транспорт на пересечении проспекта Героев с Ленинским проспектом. В результате столкновения иномарка получила серьезные повреждения задней части.

На месте работала реанимация.  

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Теги: дтп спб , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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