Видео: На Финляндском пожарные эффектно потушили иномарку

Странный инцидент произошел накануне вечером у дома 1 на Финляндском проспекте. Около семи вечера там произошла авария. Как рассказывают очевидцы, столкнулись Hyundai и Mersedes. Они предполагают, что первая машина разворачивалась на Финляндском переулке в сторону Лесного, а внедорожник не остановился, чтобы пропустить его.
Водитель Hyundai, по словам свидетелей, хотел вызвать полицию. А второй участник аварии был против. Через некоторое время прохожие услышали хлопок. Hyundai загорелся, а вторая машина куда-то исчезла.
Как сообщают в МЧС, сообщение о пожаре им поступило в 19.09. На место отправилось несколько машин. От ведомства работало пять человек. Полностью потушить огонь удалось в 19.31. Сведения о пострадавших уточняется.
Видео: Youtube / turbo_spb