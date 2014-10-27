Видео: На Финляндском пожарные эффектно потушили иномарку

После аварии на Финляндском проспекте загорелась иномарка. Автомобиль серьезно повредился, но люди не пострадали.

Странный инцидент произошел накануне вечером у дома 1 на Финляндском проспекте. Около семи вечера там произошла авария. Как рассказывают очевидцы, столкнулись Hyundai и Mersedes. Они предполагают, что первая машина разворачивалась на Финляндском переулке в сторону Лесного, а внедорожник не остановился, чтобы пропустить его.

Водитель Hyundai, по словам свидетелей, хотел вызвать полицию. А второй участник аварии был против. Через некоторое время прохожие услышали хлопок. Hyundai загорелся, а вторая машина куда-то исчезла.

Как сообщают в МЧС, сообщение о пожаре им поступило в 19.09. На место отправилось несколько машин. От ведомства работало пять человек. Полностью потушить огонь удалось в 19.31. Сведения о пострадавших уточняется.

Видео: Youtube / turbo_spb