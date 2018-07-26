На Энгельса пострадавших в аварии забрали на реанимобиле

В ДТП столкнулись три машины.

В Выборгском районе Петербурга произошла серьезная массовая авария. Участниками ДТП стало маршрутное такси и иномарки "Дэу Нексия" и "БМВ". Транспортные средства получили значительные повреждения. Тяжело пострадал один из водителей и его пассажир. Двоих петербуржцев забрали медики на реанимобиле. Остальные отделались легким испугом.

Инцидент произошел около 97 дома по проспекту Энгельса. Столкнулись машины около трамвайных путей, поэтому на данном участке на некоторое время был перекрыт проезд для трамваев. По сообщению свидетелей событий, автомобиль "БМВ" выехал на рельсы с левого ряда дороги. В этот момент "Нексия" шла на разворот. В итоге первая легковушка врезалась во вторую, загнав ее под маршрутку.

Видео: Piter.tv

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб