На Дунайском после аварии задымилась машина

На перекрестке с Ленсовета двое автомобилистов не поделили проезжую часть.

На пересечении Дунайского проспекта и улицы Ленсовета таксист неудачно пытался повернуть налево и столкнулся с другим автомобилистом. Об этом сообщают очевидцы. Петербуржцы рассказали, что вторая иномарка двигалась по встречной полосе и врезалась в боковую часть транспортного средства.

В результате аварии такси загорелось. Сначала свидетели событий услышали громкий звук, напомнивший им взрыв. После этого легковушку окутал белый дым. На месте работали три бригады скорой помощи. На данный момент сведений о пострадавших не поступало.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб