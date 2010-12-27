На Дне ВМФ мальчик получил солнечный удар

Медики оказали пострадавшему помощь.

В Центральном районе Петербурга несовершеннолетний ребенок получил солнечный удар во время проведения парада ВМФ. Маленький мальчик не выдержал жары и прямых солнечных лучей на набережной Кутузова. Очевидцы рассказали, что юный петербуржец не упал в Неву только по счастливому стечению обстоятельств.

Об инциденте рассказала пресс-служба УГИБДД по региону. По сведениям правоохранительных органов, происшествие зафиксировано в половину двенадцатого дня 29 июля. Пострадавшему было восемь лет. Ему стало плохо на солнцепеке, поэтому мальчик решил облокотиться на парапет. В какой-то момент организм ребенка не выдержал. Он упал на тротуар.

На место вызвали бригаду скорой помощи. До приезда врачей малыша разместили в припаркованном автомобиле с кондиционером.

Фото: Piter.tv