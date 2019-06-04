На Дыбенко столкнулись автобус и внедорожник: собралась страшная пробка

В аварии никто не пострадал.

Во вторник, 4 июня, на Дыбенко столкнулись автобус и внедорожник. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

По словам очевидцев, в аварии никто не пострадал. Причины ДТП выясняются. Отметим, что транспортные средства отделались легкими царапинами и вмятинами. Мобильный корреспондент сообщает, что на месте происшествия собралась огромная пробка из автобусов и автомобилей.

На месте работают соответствующие службы.

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Видео: Piter.TV