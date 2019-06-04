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На Дыбенко столкнулись автобус и внедорожник: собралась страшная пробка

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В аварии никто не пострадал.

Во вторник, 4 июня, на Дыбенко столкнулись автобус и внедорожник. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий. 

По словам очевидцев, в аварии никто не пострадал. Причины ДТП выясняются. Отметим, что транспортные средства отделались легкими царапинами и вмятинами. Мобильный корреспондент сообщает, что на месте происшествия собралась огромная пробка из автобусов и автомобилей. 

На месте работают соответствующие службы. 

Ранее мы сообщали о том, что у ТЦ Меркурий забил "грязный" фонтан

Видео: Piter.TV

Теги: дтп, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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