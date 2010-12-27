На Дачном проспекте иномарка сбила нетрезвую девушку

Водитель не ожидал, что петербурженка бросится бежать на запрещающий знак светофора.

В Кировском районе Петербурга 19 июля автомобилист сбил пешехода. В результате ДТП жертва погибла. Инцидент произошел на Дачном проспекте около половины одиннадцатого вечера.

По словам очевидцев, погибшей была молодая девушка. Она вместе со своей подругой пыталась перебежать дорогу на красный сигнал светофора. При этом, петербурженка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

На месте работали представители ДПС. На некоторое время участок трассы перекрыли. Специалисты забрали тело около половины второго ночи. По информации от очевидцев, после аварии прибыли родственники жертвы. Они рассказали, что девушке было 22 года, она приехала в Северную столицу из Новгородском области и у нее остался четырехлетний ребенок.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб