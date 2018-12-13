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На Часовой башне в Выборге стартовал монтаж балясин
Сегодня, 10:46
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KaterinaKono13

На Часовой башне в Выборге стартовал монтаж балясин

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Ремонтные работы начались сегодня.

Сегодня, 17 мая, в Выборге на одной из главных достопримечательностей города - Часовой башне - стартовали ремонтные работы. 

Как пояснил на своей страничке в соцсети "ВКонтакте" директор Выборгского музея-заповедника Владимир Цой, на башне в настоящее время ведется монтаж "балясин". 

Баля́сины в архитектуре — невысокие фигурные столбики в виде колонн, поддерживающие поручни перил ограждений балконов, лестниц и т. д.; изготовляются из дерева, камня, металла, мрамора и др. Наиболее древний экземпляр изображения балясин найден на барельефах в Ассирии.

Источник: директор Выборгского музея-заповедника Владимир Цой

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Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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