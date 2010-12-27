На Бухарестской похитили бизнесмена и выпустили во всеволожском лесу

Полиция поймала похитителя.

Во Фрунзенском районе правоохранительные органы расследуют похищение человека. Жертвой преступников стал местный бизнесмен, директор рекрутинговой компании. Его увезли с территории Бухарестской улицы. После этого злоумышленники вывезли петербуржца в лес Всеволожского района Ленинградской области с пакетом на голове и оставили.

Инцидент произошел 4 августа. С заявлением в полицию обратился сам 39-летний пострадавший. Спустя четыре дня после произошедшего, мужчина решил, что следует рассказать все полиции.

По сведениям гражданина, на него напали около дома двое неизвестных. Они применили физическую силу и заставили жертву забраться в автомобиль. Машиной похитителей оказалась "Лада Приора" с номерами 59-го региона.

Оперативники установили, что транспортное средство зарегистрировано на 60-летнего жителя Перми. В настоящее время машина находится в полиции. За рулем машины в день преступления находился 32-летний житель Всеволожска. В его отношении возбуждено уголовное дело. Известно, что фигурант занимается ремонтом и обслуживанием лифтовых конструкций.

Фото: Piter.tv