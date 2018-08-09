На Будапештской грузовик столкнулся с "Газелью": есть пострадавшие

Три человека получили повреждения.

Во Фрунзенском районе Петербурга вечером 8 августа столкнулись два транспортных средства. Инцидент произошел около 95 дома по Будапештской улице. Очевидцы рассказывают, что участниками аварии стали водители грузовика и "Газель".

На место были вызваны сотрудники ДПС и бригада скорой помощи. В результате инцидента понадобилась помощью троим петербуржцам: они получили травмы: ноги, плеча и шеи. По предварительной версии виновником ДТП является шофер, находившийся за рулем грузовика, который решил не пропускать спецмашину "Теплосети", ехавшую по главной полосе.

Фото и видео: Piter.tv