На Бронницкой улице нашли опасные строительные леса

Компания-подрядчик устранит проблему.

В Адмиралтейском районе Петербурга проверка обнаружила опасные строительные леса, установлены у фасада жилого здания. Как отмечает инспекция, конструкции были соединены деревянными перемычками. Согласно техническим требованиям, их быть не должно. Еще одним нарушением стал тот факт, что леса оказались прикреплены к зданию проволокой.

Небезопасные леса зафиксированы по адресу Бронницкая улица, 5. Об этом сообщает руководитель отдела контроля Фонда капитального ремонта Леонид Вишневский.

Работы на этом объекте приостановлены до тех пор, пока подрядчик не устранит нарушения заявил спикер

Подрядчик получил постановление об устранении правонарушений. Он согласился с решением проверки, но объяснил, что был вынужден пойти на данные меры из-за неудобного расположения арки.

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