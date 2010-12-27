На Боровой ночью сгорел "Лексус"

Огнеборцы успели спасти машину: иномарка не полностью повреждена.

Во Фрунзенском районе Петербурга в ночь на 23 августа сгорел дорогостоящий автомобиль марки "Лексус". Инцидент произошел на Боровой улице около 59 дома. Машина была припаркована во дворе здания. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера экстренной службы около двух часов. На место выехали спасатели. Специалистам потребовалось полчаса, чтобы потушить пламя.

Как отмечают представители ГУ МЧС, у транспортного средства выгорел только моторный отсек. В ликвидации последствий участвовали пять человек личного состава и одна единица спецтехники.

Фото: Piter.tv