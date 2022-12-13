На Большой Разночинной улице вечером горело ремонтируемое здание

С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины.

В субботу, 13 мая, в Петроградском районе произошел пожар. На Большой Разночинной улице в доме № 24 вспыхнуло помещение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 20:46. Выяснилось, что загорелась комната в пятиэтажном ремонтируемом здании. Пламя охватило пять "квадратов".

С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины. В 21:39 пламя потушили.

В результате случившегося никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

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Фото: Piter.tv