На Большой Морской воришка отбивался от сотрудницы магазина ножом

Вневедомственная охрана поймала ранее судимого мужчину, который угрожал сотруднице магазина ножом. Оружие он выхватил после неудачной кражи товара.

Поздним вечером в понедельник, 25 декабря, в доме 5 на Большой Морской произошло ЧП. Мужчина пытался совершить кражу в магазине. За его преступлением его застала сотрудница заведения. Злоумышленник решил сражаться: он бросил товар на пол, а работнице стал угрожать ножом. Держа холодное оружие он направился к выходу.

Инцидент заметили другие сотрудники магазина. Они тут же обратились в правоохранительные органы. Прибывшие сотрудники Росгвардии ловко обезоружили и задержали злоумышленника на месте.

Дебошира отвезли в полицию. Им оказался 33-летний гражданин. Который уже имел судимости. На место ЧП выезжала оперативно-следственная группа. Сейчас выясняются подробности инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба Росгвардии.