На Бабушкина пьяный сын пытался зарезать своих 70-летних родителей

Мужчина нанес пожилым людям удар в область груди и шеи.

В Невском районе сотрудники вневедомственной охраны задержали 39-летнего мужчину, который ранил ножом своих пожилых родителей. Об этом сообщает пресс-служба вневедомственной охраны.

По предварительным данным, примерно в 1:10 в ночь на 18 февраля в квартире дома 52 на улице Бабушкина задержали нетрезвого 39-летнего мужчину. Дело в том, что между ним и его родителями 72-73 лет возникла ссора, в ходе которой сын грозился убить родителей. Он схватил нож и нанес пожилым людям удар в область груди и шеи. Соседи вызвали полицию после того, как услышали крики о помощи. Злоумышленник был обезоружен на месте преступления и задержан.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) УК РФ.

Фото: Piter.TV