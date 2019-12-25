  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На 9,3% снизилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними на территории Ленобласти
Сегодня, 15:27
132
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На 9,3% снизилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними на территории Ленобласти

0 0

Важную роль в профилактике молодежной преступности играет профессиональная ориентация и возможность для ребят в летний период.

На 9,3% снизилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними на территории Ленинградской области. Об этом сообщила администрация 47 региона.

Важную роль в профилактике молодежной преступности играет профессиональная ориентация и возможность для ребят в летний период – работать и зарабатывать. Содействие в организации трудовой адаптации и занятости учащейся и студенческой молодежи Ленинградской области в возрасте от 14 до 18 лет в летний период одна из целей проекта "Губернаторский молодежный трудовой отряд". 

Кроме того, совместно с комитетом по труду и занятости населения Ленинградской области, ежегодно проводятся "Дни открытых дверей", "Ярмарки вакансий".  Подростки получают информацию и консультирование по вопросам профессиональной ориентации, содействие в трудоустройстве в свободное от учебы время.

Фото: администрация Ленобласти

Теги: подростки, преступления
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии