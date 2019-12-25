На 9,3% снизилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними на территории Ленобласти

Важную роль в профилактике молодежной преступности играет профессиональная ориентация и возможность для ребят в летний период.

На 9,3% снизилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними на территории Ленинградской области. Об этом сообщила администрация 47 региона.

Важную роль в профилактике молодежной преступности играет профессиональная ориентация и возможность для ребят в летний период – работать и зарабатывать. Содействие в организации трудовой адаптации и занятости учащейся и студенческой молодежи Ленинградской области в возрасте от 14 до 18 лет в летний период одна из целей проекта "Губернаторский молодежный трудовой отряд".

Кроме того, совместно с комитетом по труду и занятости населения Ленинградской области, ежегодно проводятся "Дни открытых дверей", "Ярмарки вакансий". Подростки получают информацию и консультирование по вопросам профессиональной ориентации, содействие в трудоустройстве в свободное от учебы время.

Фото: администрация Ленобласти