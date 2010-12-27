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На 81-году жизни умер народный артист России Николай Черныш
Сегодня, 21:56
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IRINA_CHALKINA
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На 81-году жизни умер народный артист России Николай Черныш

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В последние годы Черныш преподавал актерское мастерство в Белгородском государственном институте искусств и культуры.

В среду, 5 сентября, в возрасте 81 года  умер народный артист России Николай Черныш . Об этом сообщили на сайте Белгородского государственного института искусств и культуры.

Заканчивается эпоха великих людей, настоящих легенд. Сегодня мы прощаемся с Николаем Константиновичем Чернышом, гордостью и славой отечественного театра, имя которого навсегда вписано в историю Белгородского государственного академического драматического театра, Белгородского государственного института искусств и культуры, в историю русского классического театра, культуры Белгородчины и всей России!

сказано на сайте ВУЗа

Отметим, что в последние годы Черныш преподавал актерское мастерство в этом ВУЗе.

Николай Черныш поставил множество спектаклей, среди них: "10 суток за любовь", "Был выпускной вечер", "Над Тихой Сосной", "Скверно вы живёте, господа…" и другие.

Фото: Белгородский государственны институт искусств и культуры

 

 

Теги: николай черныш
Категории: Лента новостей Культура Новости России

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