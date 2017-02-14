На 3,5 года осудили петербуржца, который украл пожертвования в храме

Мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Ценности вернули в приход.

В Петербурге к 3,5 годам лишения свободы в колонии особого режима приговорили петербуржца, который украл пожертвования их храма в честь иконы Божьей матери "Неупиваемая чаша". Об этом 14 октября рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Инцидент произошел 3 февраля. Мужчина проник в церковь, дождался ее закрытия, а затем похитил из рамы со стеклом иконы Божьей Матери "Неупиваемая чаша", а также из киота для сбора пожертвований ювелирные украшения и иные ценности на общую сумму более 1,4 миллиона рублей.

Мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Ценности вернули в приход.

Фото: Piter.tv

