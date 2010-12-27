Мюзикл "Verona"

Мюзикл Алексея Козырева "Verona" поставлен по мотивам новеллы Луиджи Да Порто о Ромео и Джульетте, написанной в Италии за много лет до рождения Шекспира.
Музыку для спектакля сочинил главный аранжировщик телепроектов "Голос" и "Голос Дети", известный московский композитор Александр Бараев. В роли Ромео выступит Андрей Клубань, Джульетту сыграет Натали Козырева.
Автор и постановщик мюзикла Алексей Козырев смог сохранить трогательную романтику и своеобразие жизни и обычаев Италии 16 века. Он совершенно по-новому представил историю двух юных влюбленных.
Кроме поистине хитовой музыки, высокой поэзии и великолепной актерской игры проект удивит сложными художественно-техническими решениями, цирковыми номерами, оригинальным дизайном, спецэффектами и мощным видеоконтентом.
Адрес: ДК имени Горького, площадь Стачек 4
Фото: gorkogo.spb.ru
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