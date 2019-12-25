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Мюзикл "Скрипач на крыше"
Сегодня, 19:00
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IRINA_CHALKINA

Мюзикл "Скрипач на крыше"

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В театре-фестивале "Балтийский дом".

В театре-фестивале "Балтийский дом" покажут мюзикл "Скрипач на крыше". В главных ролях – народный артист России Игорь Скляр и заслуженная артистка России Дарья Юргенс.

История стара как мир. В местечке Анатовка в согласии с Богом и людьми живет Тевье-молочник – маленький человек с большим сердцем. Он честно и много трудится, мечтает о душевном покое, о счастье и… чуточку разбогатеть.

Постановка Льва Рахлина
Музыкальный руководитель – Юрий Крылов
Сценография и костюмы – Вячеслав Окунев
Балетмейстер – Георгий Ковтун

Спектакль идет с одним антрактом.

Теги: куда сходить в спб, культура, мюзикл, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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