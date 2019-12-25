В театре-фестивале "Балтийский дом".

В театре-фестивале "Балтийский дом" покажут мюзикл "Скрипач на крыше". В главных ролях – народный артист России Игорь Скляр и заслуженная артистка России Дарья Юргенс.

История стара как мир. В местечке Анатовка в согласии с Богом и людьми живет Тевье-молочник – маленький человек с большим сердцем. Он честно и много трудится, мечтает о душевном покое, о счастье и… чуточку разбогатеть.

Постановка Льва Рахлина

Музыкальный руководитель – Юрий Крылов

Сценография и костюмы – Вячеслав Окунев

Балетмейстер – Георгий Ковтун

Спектакль идет с одним антрактом.