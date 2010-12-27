Мюзикл "Шёлк"

Новое прочтение культового романа о неудержимой страсти благополучного французского буржуа к женщине-призраку в конце XIX века в Японии поднимает тему любви и одиночества, заставляет задуматься о смысле жизни и о том выборе, который каждый из нас совершает ежедневно.

В "Мюзик Холле" 18 ноября состоится премьера мюзикла "Шелк" по мотивам романа Алессандро Барикко.

Герои спектакля находятся в XIX веке. Главным героем является Эрве Жонкура. Он занимается разведением шелкопряда. Чтобы найти здоровые личинки насекомого он отправляется в Японию. Во время путешествия он встречает женщину-призрака. Несмотря на то, что у главного героя есть жена, которая ждет его дома, он мгновенно влюбляется в женщину-призрака, а она переворачивает его жизнь с ног на голову.

Спектакль наполнен атмосферой, представленной в литературном первоисточнике. Здесь и история любви, и поиски настоящего счастья, и поэтические атрибуты – все это заставит зрителя получить эстетическое наслаждение.

Режиссер спектакля – Лев Рахлин.

Адрес: Александровский парк, 4

Начало в 19:00

Фото: Мюзик Холл