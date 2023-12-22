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Мюзикл "Пушкин. Рок. Любовь"
Сегодня, 19:00
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Мюзикл "Пушкин. Рок. Любовь"

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В театре "ЛДМ. Новая сцена" 17 апреля покажут завораживающую дух постановку. Начало в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

Петербуржцам предлагают увидеть биографический мюзикл "Пушкин. Рок. Любовь". В основу проекта легла история жизни  Александра Сергеевича Пушкина. 

Артисты расскажут о биографии поэта с документальной точностью. Вы узнаете о жизни творца с момента его рождения до обретения им бессмертия. Режиссер изобразил писателя живым, ярким, многогранным человеком со всеми слабостями и достоинствами. Вы узнаете много нового о пороках и подвигах поэта, его любимых людях и неприятелях.

  • Композитор — Виктор Плешак;
  • Либретто — Олег Ернев;
  • Режиссер — Мурат Калов;
  • Балетмейстер — Карина Петрусенкова;
  • Художник по костюмам Алеся Исаева;
  • Музыкальный руководитель — Михаил Голиков.

На сцену выйдут артисты ФДМ. Играть для зрителей будет Симфонический оркестр Ленинградской области. 

Фото: предоставлено организатором

Теги: мюзикл, пушкин рок любовь
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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