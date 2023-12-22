Петербуржцам предлагают увидеть биографический мюзикл "Пушкин. Рок. Любовь". В основу проекта легла история жизни Александра Сергеевича Пушкина.
Артисты расскажут о биографии поэта с документальной точностью. Вы узнаете о жизни творца с момента его рождения до обретения им бессмертия. Режиссер изобразил писателя живым, ярким, многогранным человеком со всеми слабостями и достоинствами. Вы узнаете много нового о пороках и подвигах поэта, его любимых людях и неприятелях.
- Композитор — Виктор Плешак;
- Либретто — Олег Ернев;
- Режиссер — Мурат Калов;
- Балетмейстер — Карина Петрусенкова;
- Художник по костюмам Алеся Исаева;
- Музыкальный руководитель — Михаил Голиков.
На сцену выйдут артисты ФДМ. Играть для зрителей будет Симфонический оркестр Ленинградской области.
Фото: предоставлено организатором
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