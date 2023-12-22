Мюзикл "Приговор любви"

В театре Алеко 20 апреля покажут мюзикл. Начало в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

Мюзикл рассказывает о морских приключениях и кораблекрушении, о верной юношеской дружбе и родительской жестокости, о страшном преступлении и несправедливости. Но главная тема — любовь, которая способна победить все на свете. Это чувство помогает человеку преодолеть расстояния, стихию, злой рок.

Театр "Алеко" создает мюзиклы, которые отличаются яркой и эффектной хореографией, удивительными музыкальными номерами, озорным юмором и современным видеорядом.

"Приговор любви" создан практически тем же коллективом, что и ставшие уже популярными мюзиклы "Верона" и "Титаник".

В составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления.

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