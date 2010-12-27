Мюзикл "Хищники"

Классика в основе, современность в обработке.

Музыкально-драматический спектакль "Хищники" – это история о человеческих эмоциях в эпоху XIX века. От скуки и слишком хорошей жизни герои переступают рамки дозволенного, а нравственные табу падают перед желанием развлечься.

В основе спектакля лежит повесть Чехова "Драма на охоте". Сама постановка – музыкальная интерпретация известного произведения. Классические романсы и арии пронизывают до мурашек, а золотой состав актеров не позволяет оторвать взгляд от сцены. Спектакль насыщен музыкой Глинки, Бортнянского, Рубинштейна, полон стихов Лермонтова, Буланиной, Шиловского...

В ролях такие мастера, как лауреат премии "Золотая маска" Иван Ожогин, народный артист России Александр Пашутин, актриса Любовь Тихомирова и другие.

Длительность – 2 часа 20 минут

Адрес: ДК "Выборгский", ул. Комиссара Смирнова, 15

Цена: от 400 рублей

Фото: мюзиклхищники.рф