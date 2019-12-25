Мюзикл "Граф Монте-Кристо" в Театре музыкальной комедии

Романтический мюзикл Фрэнка Уайлдхорна по роману Александра Дюма – российская версия знаменитого спектакля, в создании которой участвовал сам композитор.

Фрэнк Уайлдхорн — композитор с мировым именем, лауреат премии "Грэмми". Мировая премьера его мюзикла "Граф Монте-Кристо" состоялась в 2009 году. В Петербурге мюзикл поставил венгерский режиссёр и художественный руководитель Будапештского театра оперетты и мюзикла Миклош Габор Кереньи.

По сюжету, моряк Эдмон Дантес попадет за решетку прямо в день свой помолвки, так как его оклеветали его бывшие друзья. Дантесу удается убежать из тюрьмы на острове только по счастливому стечению обстоятельств. После побега он называет себя графом Монте-Кристо и мстит обидчикам.

Место: Театр музыкальной комедии (ул. Итальянская, д. 13)

Цена: от 500 до 3875 рублей

Возрастное ограничение: 18+

Фото: Санкт-Петербургский Театр Музыкальной Комедии