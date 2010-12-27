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Мюзикл "Граф Монте-Кристо" в Театре музыкальной комедии
Сегодня, 19:00
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nadiputintseva
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Мюзикл "Граф Монте-Кристо" в Театре музыкальной комедии

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Российская версия знаменитого мюзикла с участием композитора с мировым именем, Фрэнка Уайлдхорна, по роману Александра Дюма

Фрэнк Уфйлдхорн является композитором с мировым именем и лауреатом премии «Гремми». Мировая премьера мюзикла состоялась весной 2009 года в Швейцарии. Сценарист Джек Мерфи, находился с композитором в постоянном сотрудничестве.

Эта история о молодом моряке Эдмоне Дантес, который угодил за решетку в день своей помолвки за клевету друзей. Благодаря стечению обстоятельств моряк смог выйти на свободу спустя 14 лет заключения на острове. Главная цель его теперь отомстить своим обидчикам под новым именем – граф Монте-Кристо.

Российскую версию мюзикла воплотил в жизнь венгерский режиссер Миклош Габор Кереньи (Керо). В создании принимал участие и композитор Уайлдхорн. Постановщики из Венгрии создали морские декорации.

Место проведения: Театр музыкальной комедии, ул. Итальянская, д. 13

Стоимость: от 2000

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Категории: Театр куда сходить в петербурге

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