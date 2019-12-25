Мюзикл "Дон Жуан. Нерассказанная история" состоится 3 декабря в Театре юного зрителя имени Брянцева. Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

По сюжету мюзикла Дон Жуан устал от своей славы, и он уходит в отшельничество. Однако уединение – только призрак утешения, следующей станет встреча со Смертью. Что выберет главный персонаж – бегство или сражение?

В уединении герой также встречает юную девушку, и к ней он испытывает настоящие чувства. Но тени прошлого преследуют и не будут отступать.

Эта история об искателе любовных приключений. Мюзикл перенесет зрителей в Испанию конца XVII века.

Фото: zalizmailovo.ru