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Мюзикл "Дон Жуан. Нерассказанная история"
3 декабря, 19:00
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Мюзикл "Дон Жуан. Нерассказанная история"

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Мюзикл "Дон Жуан. Нерассказанная история" состоится 3 декабря в Театре юного зрителя имени Брянцева. Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

По сюжету мюзикла Дон Жуан устал от своей славы, и он уходит в отшельничество. Однако уединение – только призрак утешения, следующей станет встреча со Смертью. Что выберет главный персонаж – бегство или сражение? 

В уединении герой также встречает юную девушку, и к ней он испытывает настоящие чувства. Но тени прошлого преследуют и не будут отступать. 

Эта история об искателе любовных приключений. Мюзикл перенесет зрителей в Испанию конца XVII века. 

Фото: zalizmailovo.ru 

Теги: мюзикл, тюз имени брянцева
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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