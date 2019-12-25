Мюзикл "Дон Жуан. Нерассказанная история"

По сюжету мюзикла Дон Жуан устал от своей славы, и он уходит в отшельничество. Однако уединение – только призрак утешения, следующей станет встреча со Смертью. Что выберет главный персонаж – бегство или сражение?
В уединении герой также встречает юную девушку, и к ней он испытывает настоящие чувства. Но тени прошлого преследуют и не будут отступать.
Эта история об искателе любовных приключений. Мюзикл перенесет зрителей в Испанию конца XVII века.
Фото: zalizmailovo.ru
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