Мюзикл "Демон Онегина" – самое успешное "покушение" на классику. Отмечается, что А. С. Пушкин написал стихотворение "Демон" как одну из глав "Евгения Онегина". В произведении представлена "темная сущность" героя, а он, наконец, захочет что-то изменить.
Именно демон Евгения Онегина – режиссер мюзикла, поэтому постановка является художественным откровением. Спектакль сопроводят 3D-контентом.
В составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления.
Фото: пресс-служба Театра ЛДМ "Новая сцена" (Наталья Иванова)
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