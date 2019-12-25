Мюзикл покажут 25 октября в Театре ЛДМ "Новая сцена". Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Мюзикл "Демон Онегина" – самое успешное "покушение" на классику. Отмечается, что А. С. Пушкин написал стихотворение "Демон" как одну из глав "Евгения Онегина". В произведении представлена "темная сущность" героя, а он, наконец, захочет что-то изменить.

Именно демон Евгения Онегина – режиссер мюзикла, поэтому постановка является художественным откровением. Спектакль сопроводят 3D-контентом.

В составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления.

Фото: пресс-служба Театра ЛДМ "Новая сцена" (Наталья Иванова)