Автор либретто Игорь Шевчук наполнил мюзикл художественным откровением, которое безусловно останется в памяти у зрителей.

В воскресенье 17 ноября петербуржцы и гости города смогут посетить мюзикл "Демон Онегина", показ которого пройдет в театре "ЛДМ. Новая сцена".

У зрителей появится возможность насладиться спектаклем, исполненным в лучших традициях русского театра и бродвейских стандартов. Именно Демон Онегина станет режиссером и кукловодом этой необычной постановки. В роли Онегина выступит Иван Ожогин – известный российский актёр музыкального театра. Иван участвовал во многих постановках мюзиклов. Среди них: "Чикаго" "Норд-Ост", "Бал вампиров", "Мастер и Маргарита" и многие другие.

Демон Онегина сложно назвать просто мюзиклом. Это скорее киномюзикл, в котором у актёров нет права на ошибку. Для посетителей мероприятие станет не просто вечером, а хорошей возможностью увидеть, как работают актеры без применения монтажа и дублей.

Продолжительность спектакля 2 часа 30 минут с одним антрактом.

Адрес: профессора Попова, 47

Фото: пресс-служба организатора