В театре "Мюзик-холл" покажут мюзикл "Алиса в стране чудес".

В Санкт-Петербурге покажут постановку "Алисы в стране чудес" в менее привычной форме. В этот раз герои запоют. "Волшебство" произойдет на Большой сцене "Мюзик-Холла".



Чтобы удалось полностью раскрыть образы Алисы, Красной и Белой королев и причудливых жителей Страны чудес и Зазеркалья, создатели мюзикла использовали разные средства. Костюмы для шоу создавала известная художница Алина Герман. Кроме того, в постановке будут использованы визуальные эффекты, хореографические номера и оригинальные музыкальные композиции.



Продолжительность: 2 часа.