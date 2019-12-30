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Мюзикл "Алиса в стране чудес"
Сегодня, 12:00
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lesjasap

Мюзикл "Алиса в стране чудес"

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В театре "Мюзик-холл" покажут мюзикл "Алиса в стране чудес".

В Санкт-Петербурге покажут постановку "Алисы в стране чудес" в менее привычной форме. В этот раз герои запоют. "Волшебство" произойдет на Большой сцене "Мюзик-Холла".
 
Чтобы удалось полностью раскрыть образы Алисы, Красной и Белой королев и причудливых жителей Страны чудес и Зазеркалья, создатели мюзикла использовали разные средства. Костюмы для шоу создавала известная художница Алина Герман. Кроме того, в постановке будут использованы  визуальные эффекты, хореографические номера и оригинальные музыкальные композиции.
 
Продолжительность: 2 часа.

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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