Музыкальный спектакль "Я вернулся в мой город"

Постановку покажут 5 июля в театре им. Комиссаржевской. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

В спектакле прозвучат стихи, музыка Владимира Высоцкого, Александра Дольского, Булата Окуджавы, Александра Городницкого, Александра Галича, Василия Тредиаковского, Всеволода Успенского, Виктора Драгунского, Людмилы Давидович, Николая Агнивцева, Иосифа Бродского, Елизаветы Дмитриевой, Анны Ахматовой, Виктора Гусева, Павла Шубина, Зинаиды Гиппиус, Ольги Берггольц, Давида Самойлова, Алика Ривина, Сергея Довлатова, Александра Володина, Бориса Гершта, Вадима Шефнера, Глеба Горбовского, Роберта Рождественского, Осипа Мандельштама, Александра Пушкина, Модеста Табачникова, Сергея Гринберга, Сергея Германова, Анатолия Лепина, Якова Дубравина, Вадима Шеповалова, Александра Журбина. Фото: teatrvfk.ru