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Музыкальный спектакль "Ханума"
Сегодня, 19:00
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Музыкальный спектакль "Ханума"

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Спектакль "Ханума" представят 26 августа в Театре комедии имени Н. П. Акимова. Начало – в 19:00. Возрастные ограничения: 12+.

Авторами музыкального спектакля "Ханума" являются создатели фильмов "Кин-дза-дза", "Мимино", "Афоня" и "Осенний марафон". Комедия поставлена по одноименной классической грузинской пьесе А. Цагарели. 

Красочные декорации и любовные перипетии созданы Театром Георгия Данелии. Постановка полна веселой музыки, пластичных этюдов, перевоплощений и тонкого юмора с особым акцентом.

Немолодой князь решил удачно жениться, и на такой случай Ханума приметила одну богатую невесту в возрасте. Сватовство завершилось бы свадьбой, однако в дело вмешалась другая сваха. Из-за форс-мажоров в ход пойдут запрещенные методы, значит, настало время интриг и неожиданных признаний.

Фото: theatregdanelia.ru

Теги: спектакль, театр, ханума
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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