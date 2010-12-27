В Павловском парке будут работать шесть площадок с музыкальными, театральными представлениями, танцами и многим другим.

В Павловском парке в рамках проекта "Синтез del Arte" пройдет международный музыкальный фестиваль "Блистательный Штраус". Для посетителей будут работать шесть площадок. Каждый сможет выбрать на себя то, что ему наиболее интересно - музыка, театр, танец, живопись, фотография.

Отдых на природе можно совместить с театральными представлениями, выступлениями известных музыкантов, солистов Михайловского и Мариинского театров. Зрители станут участниками всего происходящего. Они научатся танцевать вальс и примут участие в Павловском балу. Также для них подготовят иммерсивный спектакль "БалЪ" по произведению Михаила Лермонтова. Решать судьбу и виновность или невиновность персонажей будут они. Не обойдется и без маскарада под музыку Иоганна Штрауса.

Специальным гостем фестиваля станет главный танцмейстер Петербурга и постоянный участник венских балов - Михаил Грибов.

Вход осуществляется по билетам в парк.

Место: Павловск, Садовая ул., 20

Фото: предоставлено организаторами