Мурино получит статус "город"

Жители оказались довольны предложением чиновников о смене статуса Мурино.

Мурино Всеволожского района Ленинградской области станет городом. За присвоение населенному пункту нового статуса проголосовало большинство жителей. Проект инициирован местными депутатами еще в июне 2018 года. Однако, окончательное решение было принято на днях. По данным специалистов, "за" предложение выступило большинство из 20 тысяч человек.

В результате обсуждения принято решение одобрить проект решения совета депутатов "О согласии населения по изменению категории "поселок" населенного пункта - Мурино с отнесением его к категории "город" и согласии населения по преобразованию муниципального образования "Муринское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области путем изменения статуса сельского поселения в связи с наделением его статусом городского поселения говорится в официальном обращении администрации Мурино

В настоящее время точная дата изменения статуса неизвестна. Чиновники отмечают, что на это потребуется какое-то время.

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