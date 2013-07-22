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Мурино лидирует по числу новых случаев COVID-19 в Ленобласти
Сегодня, 19:00
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kraratau27

Мурино лидирует по числу новых случаев COVID-19 в Ленобласти

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В Ленинградской области продолжают фиксировать заболевания коронавирусом

Роспотребнадзор опубликовал данные по коронавирусу в Ленобласти с новыми данными за 4 мая.

К среде новые случаи инфекции появились в Бокситогорском, Волосовском, Волховском, Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском, Киришском, Кировском, Лодейнопольском, Ломоносовском, Лужском, Подпорожском, Приозерском, Сланцевском, Тихвинском, Тосненском районах. 

Наибольшее количество заболевших отмечено в Мурино - 10 человек. 7 случаев отмечено в Сланцах, Выборге и Гатчине, по 5 случаев - в Тосно и Всеволожске. Всего на 5 мая зарегистрировано 87 новых случаев коронавирусной инфекции и 7 новых смертей, вызванных ею. 

Общий счет заболевших по Ленобласти равняется 43018 человек, из которых 39789 выздоровели. 

В правительстве, между тем, напомнили о необходимости вакцинации.

Фото: Pixabay

Теги: covid-19, инфекционные болезни, коронавирус, ленобласть, роспотребнадзор
Категории: Новости Ленинградской области,

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