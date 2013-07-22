Мурино лидирует по числу новых случаев COVID-19 в Ленобласти

В Ленинградской области продолжают фиксировать заболевания коронавирусом

Роспотребнадзор опубликовал данные по коронавирусу в Ленобласти с новыми данными за 4 мая.

К среде новые случаи инфекции появились в Бокситогорском, Волосовском, Волховском, Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском, Киришском, Кировском, Лодейнопольском, Ломоносовском, Лужском, Подпорожском, Приозерском, Сланцевском, Тихвинском, Тосненском районах.

Наибольшее количество заболевших отмечено в Мурино - 10 человек. 7 случаев отмечено в Сланцах, Выборге и Гатчине, по 5 случаев - в Тосно и Всеволожске. Всего на 5 мая зарегистрировано 87 новых случаев коронавирусной инфекции и 7 новых смертей, вызванных ею.

Общий счет заболевших по Ленобласти равняется 43018 человек, из которых 39789 выздоровели.

В правительстве, между тем, напомнили о необходимости вакцинации.

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