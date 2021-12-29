Муниципалы будут обязаны вывешивать флаг и герб Петербурга во время заседаний

Соответствующий законопроект парламент принял в первом чтении на заседании сегодня.

В среду, 19 января, в петербургском Законодательном собрании в первом чтении приняли законопроект, согласно которому в муниципальных образованиях в обязательном порядке будут размещены флаг и герб Петербурга.

Герб и флаг должны быть размещены в кабинетах глав МО, а также в залах заседаний муниципальных советов. Не все депутаты поняли цель закона.

Выяснилось, что в местных муниципалитетах, куда избирались независимые депутаты и кандидаты от оппозиции в 2019 году, несколько раз происходили споры из-за размещения портретов официальных лиц в залах и кабинетах.

Отмечается, что инициатива не понесет за собой существенных расходов.

Фото: Piter.tv