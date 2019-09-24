Шоу на льду "Сны Волшебного Леса"

Елена Бережная презентует в Петербурге новое мультимедийное шоу для детей.

Олимпийская чемпионка Елена Бережная представляет мультимедийную постановку на льду "Сны Волшебного леса". Танцевально-развлекательный перфоманс создан к 175-летнему юбилею композитора Римского-Корсакова.

Спектакль объединит наиболее известные балеты и оперы рубежа XIX-XX веков. Организаторы взяли в качестве музыкального сопровождения работы прославленного мастера и его учеников: Стравинского, Хачатуряна, Лядова, Прокофьева.

Сюжет основывается на одноименном балете французского композитора Мориса Равеля. История рассказывает историю любви между пастухом и пастушкой. Их чувства проверяют лесные духи, подчиняющиеся самой Артемиде.

В спектакле принимают участие артисты из театра "Лицедеи".

Начало мероприятия: 18.00. Идет 1 час 10 минут с антрактом.



