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Ремонт Мучного моста и прилегающего участка обошелся городу в 17,7 млн. рублей
Сегодня, 8:03
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lesjasap
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Ремонт Мучного моста и прилегающего участка обошелся городу в 17,7 млн. рублей

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Чиновники рассказали о работах на Мучном мосте и их стоимости.

КРТИ завершил ремонтные работы на Мучном мосту. Строительство обошлось городу в 17,7 миллионов рублей. Об этом сообщили представители Комитета по транспортной инфраструктуре. В ходе мероприятий подрядчик заменил железобетонные устои, объекты свайной основы, покрасили перильные ограждения. Также сотрудники демонтировали старые пролетные устройства, заменив их новыми. 

Кроме самой конструкции, был приведен в порядок участок теплосети, который располагается в непосредственной близости к данному объекту. Магистраль полностью была перестроена. Асфальт на дороге заново уложен. Около моста рабочие установили уличное освещение. 

Напомним, что Мучной мост появился в Санкт-петербурга в 1931 году. Переправа соединяет берега города, разделенные каналом Грибоедова. Изначально конструкция была навесной и использовалась только в качестве навеса над теплотрассой. Спустя 20 лет мост переделали под пешеходную зону. Протяженность объекта составляет 22 метра. 
 

Теги: мучной мост , ремонт , реставрация
Категории: Новости СПб

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