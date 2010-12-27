Ремонт Мучного моста и прилегающего участка обошелся городу в 17,7 млн. рублей

Чиновники рассказали о работах на Мучном мосте и их стоимости.

КРТИ завершил ремонтные работы на Мучном мосту. Строительство обошлось городу в 17,7 миллионов рублей. Об этом сообщили представители Комитета по транспортной инфраструктуре. В ходе мероприятий подрядчик заменил железобетонные устои, объекты свайной основы, покрасили перильные ограждения. Также сотрудники демонтировали старые пролетные устройства, заменив их новыми.

Кроме самой конструкции, был приведен в порядок участок теплосети, который располагается в непосредственной близости к данному объекту. Магистраль полностью была перестроена. Асфальт на дороге заново уложен. Около моста рабочие установили уличное освещение.

Напомним, что Мучной мост появился в Санкт-петербурга в 1931 году. Переправа соединяет берега города, разделенные каналом Грибоедова. Изначально конструкция была навесной и использовалась только в качестве навеса над теплотрассой. Спустя 20 лет мост переделали под пешеходную зону. Протяженность объекта составляет 22 метра.

