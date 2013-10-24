Мраморный бюст Марии Федоровны вернули в Гатчину

До этого он был задержан на границе с Финляндией.

Мраморный бюст Марии Фёдоровны работы скульптора Кристофера Хеветсона вернулся на своё место в экспозиции Гатчинского дворца. Об этом сообщила пресс-служба Государственного музея-заповедника.

С ноября по март экспонат участвовал в заграничных выставках. В конце марта бюст был отправлен в РФ, но 2 апреля его задержали на таможне в Финляндии.

В субботу, 9 апреля, экспонат пересек финско-российскую границу и 11 апреля вернулся в музей.

Фото: пресс-служба ГМЗ "Гатчинский дворец"