Мраморный бюст Марии Федоровны вернули в Гатчину

Мраморный бюст Марии Фёдоровны работы скульптора Кристофера Хеветсона вернулся на своё место в экспозиции Гатчинского дворца. Об этом сообщила пресс-служба Государственного музея-заповедника.
С ноября по март экспонат участвовал в заграничных выставках. В конце марта бюст был отправлен в РФ, но 2 апреля его задержали на таможне в Финляндии.
В субботу, 9 апреля, экспонат пересек финско-российскую границу и 11 апреля вернулся в музей.
Фото: пресс-служба ГМЗ "Гатчинский дворец"
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