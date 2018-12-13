Видео: на мост Дружбы после ремонта вернулось двустороннее движение

Канал Piter.TV публикует кадры, снятые с высоты птичьего полета.

Затянувшийся ремонт моста Дружбы в Выборге, кажется, подошел к концу. Вчера, 28 мая, на объекте было восстановлено двустороннее движение. Канал Piter.TV снял с воздуха, как по переправе, соединяющей центр города с Калининским и Харитоновским микрорайонами, достаточно интенсивно передвигаются автомобили.

Ранее здесь проходил ремонт дорожного полотна. На мосту дважды вводили реверсивное движение: в середине апреля и в середине мая. Сообщалось, что УпрДор "Северо-Запад" отремонтирует деформационные швы и нанесет новую разметку. Ремонт переправы вызвал бурное обсуждение в соцсетях. Автомобилисты писали, что реверсивный светофор и ограничение скорости действуют им на нервы и создают ненужные заторы.

Сейчас движение по мосту осуществляется в обычном режиме. Что касается качества дорожного покрытие, то его в ближайшее время смогут оценить автолюбители из Калининского и Харитоновского микрорайонов.

Для справки:

Планово-предупредительные работы на мосту через Западный пролив Сайменского канала, расположенном на км 3+857 подъезда к городу Выборг № 2 автодороги А-181 "Скандинавия" Санкт-Петербург - Выборг - граница с Финляндской Республикой, проводились в рамках государственного контракта, заключенного с подрядной организацией ООО "ЕвроТрансСтрой".

Видео: Piter.TV