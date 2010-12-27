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Мотопарад "Ночных волков" ограничит движение в центре Петербурга
Сегодня, 16:39
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Butenko
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Мотопарад "Ночных волков" ограничит движение в центре Петербурга

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Из-за "Ночных волков" схема движения в центре Санкт-Петербурге претерпит изменения.

В эти выходные петербургские байкеры несколько потеснят автолюбителей. В субботу, 7 октября, в городе будет введен ряд ограничений дорожного движения. Ожидается, что ограничения будут связаны с масштабным мотошоу на Дворцовой площади.

Мотопарад с участием легендарных "Ночных Волков" начнется в 14 часов и продолжится до 20 вечера. Центральным действом праздника станет концерт на Дворцовой площади. Конкретный план ограничений дорожного движения станет известен в ближайшее время. На данный момент известно лишь то, что ограничения коснутся ряда крупных улиц в центре города.

 
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Категории: Новости СПб

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