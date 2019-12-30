Мотоциклист без шлема погиб в ДТП на Народного ополчения

Вечерняя поездка на мотоцикле закончилось госпитализацией пассажира байка.

Вечером 1 января в Кировском районе Петербурга произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщили в дорожной полиции, у дома №40 по проспекту Народного ополчения мотоцикл Yamaha без номеров столкнулся с автомобилем Mitsubishi Outlander. Мотоциклист и его пассажир двигались в сторону улицы Лени Голикова.

В результате ДТП погиб мотоциклист, а его попутчик был госпитализирован в тяжелом состоянии. Они оба были без шлемов.

Ранее мы сообщали о том, что на летном поле в Пулково столкнулись пассажирский автобус и трактор.

Фото: Pixabay