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Мост по трассе на Выборг перекроют на полгода
Вчера, 17:37
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nadiputintseva
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Мост по трассе на Выборг перекроют на полгода

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Мост закроют на плановый капитальный ремонт.

Жителям Ленинградской области, которые планируют поездку в Выборг, придется прокладывать себе путь в объезд, так как в пресс-службе губернатора и правительства области сообщили, что с 26 февраля будет  закрыт мост через реку Сестра.

Капитальный ремонт моста будут осуществлять на 52-ом километре трассы "Огоньки - Стрельцово – Толоконниково". Объехать участок можно будет по федеральной трассе А-181 "Скандинавия"  и по региональной дороге "Репино – Симагино", а также по трассам муниципального значения.

Пока водители будут искать другие пути к Выборгу, на участке поднимут пролетное строение мостового перехода в рамках капитального ремонта. Также укрепят несущие способности всех опор моста, обновят гидроизоляцию и, конечно же, положат новенький асфальт.  Гарантия ремонта составит 8 лет.

Стоит отметить, что мосту через реку Сестра уже 40 лет. За день по нему проезжает около 1,5 тысячи автомобилей, значительная часть из которых – большегрузы. 

Теги: новости леноблсти , новости спб , перекроют мост через реку сестра
Категории: Новости СПб

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