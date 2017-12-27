Мост по трассе на Выборг перекроют на полгода

Мост закроют на плановый капитальный ремонт.

Жителям Ленинградской области, которые планируют поездку в Выборг, придется прокладывать себе путь в объезд, так как в пресс-службе губернатора и правительства области сообщили, что с 26 февраля будет закрыт мост через реку Сестра.

Капитальный ремонт моста будут осуществлять на 52-ом километре трассы "Огоньки - Стрельцово – Толоконниково". Объехать участок можно будет по федеральной трассе А-181 "Скандинавия" и по региональной дороге "Репино – Симагино", а также по трассам муниципального значения.

Пока водители будут искать другие пути к Выборгу, на участке поднимут пролетное строение мостового перехода в рамках капитального ремонта. Также укрепят несущие способности всех опор моста, обновят гидроизоляцию и, конечно же, положат новенький асфальт. Гарантия ремонта составит 8 лет.

Стоит отметить, что мосту через реку Сестра уже 40 лет. За день по нему проезжает около 1,5 тысячи автомобилей, значительная часть из которых – большегрузы.