Москвичка развела в квартире 140 кошек

Однажды женщина приютила 1 беременную кошку.

В московской квартире женщина развела 140 кошек и не может их прокормить.

Сообщается, что однажды хозяйка одной из московских квартир в многоквартирном доме подобрала на улице беременную кошечку. А дальше прирост кошачьего "населения" в квартире стал неконтролируемым. По разным данным кошек в квартире от 130 до 140.

Соседи из-за шума и специфического запаха в подъезде и квартирах не выдержали и вызвали зоозащитников. Сейчас волонтеры ищут средства для стерилизации такого количества кошек и котов, а также думают, куда их можно пристроить.

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