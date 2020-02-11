Москвичка развела в квартире 140 кошек

В московской квартире женщина развела 140 кошек и не может их прокормить.
Сообщается, что однажды хозяйка одной из московских квартир в многоквартирном доме подобрала на улице беременную кошечку. А дальше прирост кошачьего "населения" в квартире стал неконтролируемым. По разным данным кошек в квартире от 130 до 140.
Соседи из-за шума и специфического запаха в подъезде и квартирах не выдержали и вызвали зоозащитников. Сейчас волонтеры ищут средства для стерилизации такого количества кошек и котов, а также думают, куда их можно пристроить.
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