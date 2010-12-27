Московский музей космонавтики проведет в Петербурге выходные

В субботу и воскресенье петербуржцы смогут посмотреть интерактивную программу Музея Космонавтики.

Петербуржцы смогут увидеть московскую программу Музея Космонавтики. Столичные гости проведут в KGALLERY двухдневную программу. В нее вошли сериалы, мультфильмы про космос. Также специалисты подготовили лекции и виртуальное путешествие на МКС.

Гости смогут насладиться выставкой "Космос. Истории людей". Начало всех мероприятий запланировано на 13 часов. Каждые полчаса будут начинаться новые активности. Для посещения необходимо приобрести билет. Для льготных категорий граждан предусмотрены скидочные преимущества.

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