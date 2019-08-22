Метрополитен Москвы подал иск к оппозиционерам после несогласованных акций

Это уже 4 иск в отношении организаторов несогласованных акций в Москве.

Метрополитен Москвы подал иск в отношении организаторов акции 27 июля. Ответчиками указаны оппозиционер Алексей Навальный, а также незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Соловьев, Яшин, Жданов, Галямина, Милов и Степанов.

Иск был зарегистрирован в Коптевском районом суде. В настоящее время предмет и сумма иска не сообщаются. Ранее в отношении оппозиционеров было зарегистрировано 3 иска о компенсации ущерба. Иски поданы от Мосгортранса, ГУП "Автомобильные дороги" и владельца ресторана на Тверской.

Отметим, общая сумма исков составляет почти 13 млн рублей. Ущерб заключается в сбое работы общественного транспорта, порче озеленения города и тротуаров. Напомним, несогласованные акции прошли в Москве 14 июля, 27 июля и 3 августа.

Видео: YouTube / Острый Угол

