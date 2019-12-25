Мошенники из двух разных банков обчистили счета пенсионерки в один день

Ущерб составил более миллиона рублей.

В пятницу, 28 августа, в полицию обратилась 78-летняя петербурженка, живущая на проспекте Большевиков. Как стало известно Piter.TV, женщина за один день попалась в ловушку сразу двух мошенников из разных "банков".

Как выяснилось, 25 августа женщине позвонила неизвестная, представившаяся сотрудницей службы безопасности банка. Собеседница сообщила, что с карты пенсионерки пытаются снять денежные средства, и чтобы защитить деньги, их нужно перевести на резервные счета. Пожилая женщина сняла в ближайшем отделении банка миллион рублей со счета и перевела на три других счета, указанные мошенницей. Вероятно, в ходе разговора, аферистка узнала, что у пенсионерки есть еще и счет во втором банке. Вскоре женщине позвонили из второго банка, сославшись на аналогичную подозрительную операцию с деньгами. Пенсионерка пошла в новое отделение банка и перевела на мошеннические счета еще 185 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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